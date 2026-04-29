Прокладывал маршруты для атак по Киеву и Черниговщине: задержан очередной "крот" РФ

Служба безопасности и ГБР разоблачили еще одного российского агента в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом инспектор Государственной пограничной службы, который корректировал обстрелы северных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что фигурант прокладывал на гугл-картах маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов "в обход" украинской ПВО.

Для этого агент РФ во время служебных командировок в Киевской и Черниговской областях фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Далее он обозначал на электронной карте маршруты, которые соединяли локации украинской ПВО, и высчитывал их топографическую высоту на местности.

Обработанную информацию фигурант хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ. Его личность уже установлена. Им оказался сотрудник российской военной разведки (более известной как ГРУ).

По указанию вражеского спецслужбиста агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и энергетической инфраструктуры.

Фото: СБУ и ГБР задержали "крота" РФ, который прокладывал маршруты для атак по Киеву и Черниговщине (t.me/SBUkr)

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения рашистов и задержали их агента, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".

Во время обысков у него изъят смартфон с подготовленным "отчетом" для ГРУ РФ и координатами украинских объектов.

Следователи Службы безопасности сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.