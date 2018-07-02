Виробники сірчаної кислоти готові повністю закрити потреби ринку

Хіміки розповіли про ситуацію із сірчаною кислотою

У разі введення захисних заходів проти російських і білоруських постачальників сірчаної кислоти, українські виробники готові повною мірою забезпечити ринок. Про це заявляє президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

За даними хіміків, 2 липня Мінекономрозвитку розгляне питання захисту внутрішнього ринку сірчаної кислоти від імпортних поставок із РФ та Білорусі.

"Зупинка меткомбінатів, обвал гривні, початок торгової війни з ЄС та інші страхи, які металурги навівають ринку і громадськості, нібито як наслідок того, що українські виробники сірчаної кислоти не впораються з її постачанням самостійно - не більш ніж піар-хід. Вони далекі від реальності і не відповідають дійсності", - сказав він.

У той же час виробники сірчаної кислоти - ДП "Східний ГЗК" та ТОВ "Перше хімічне об'єднання", ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ НВП "Зоря" заявили Мінекономрозвитку про те, що володіють потужностями з випуску 1,123 млн сірчаної кислоти на рік при потребі внутрішнього ринку на рівні не більше 150 тис. т.

"В даний час половина наших потужностей недовантажені якраз по причині збільшення імпорту з боку Росії і Білорусі", - розповів виконавчий директор ПАТ "Сумихімпром" Володимир Волков.

Також вітчизняні виробники вважають наявний парк спеццистерн - 235 штук, - достатнім для перевезення 300 тис. т сірчаної кислоти на рік, чого, за їх заявою міністерству, теж достатньо, щоб задовольнити споживачів.

Як писали ЗМІ, у серпні 2017 р Мінекономрозвитку почало спецрозслідування на тему захисту вітчизняного ринку від імпортної сірчаної кислоти з ініціативи ДП "Східний ГЗК" та ТОВ "Перше хімічне об'єднання", ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ НВП "Зоря". Підприємства висловили побоювання з приводу можливої зупинки виробництва своєї унікальної продукції - урану, тротилу, двоокису титану, яку ніхто в країні більше не виробляє. Збитки, які наносяться на рік від імпорту, вони оцінили в 110 млн грн в рік.

В 2017 р ДП "Східний ГЗК" та ТОВ "Перше хімічне об'єднання", ПАТ "Сумихімпром" та ТОВ НВП "Зоря" перерахували до бюджетів різних рівнів 1,3 млрд грн податків і зборів. Вони працевлаштовують на своїх територіях 13 тис. людей.