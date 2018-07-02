Производители серной кислоты готовы полностью закрыть потребности рынка

Химики рассказали о ситуации с серной кислотой

В случае введения защитных мер против российских и белорусских поставщиков серной кислоты, украинские производители готовы в полной мере обеспечить рынок. Об этом заявляет президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

По данным химиков, 2 июля Минэкономразвития рассмотрит вопрос защиты внутреннего рынка серной кислоты от импортных поставок из РФ и Беларуси.

"Остановка меткомбинатов, обвал гривны, начало торговой войны с ЕС и прочие страхи, которые металлурги навевают рынку и общественности, якобы как следствие того, что украинские производители серной кислоты не справятся с ее поставками самостоятельно - не более чем пиар-ход. Они далеки от реальности и не соответствуют действительности", - сказал он.

В тоже время производители серной кислоты - ГП "Восточный ГОК" и ООО "Первое химическое объединение", ПАО "Сумыхимпром" и ООО НПП "Заря" заявили Минэкономразвития о том, что владеют мощностями по выпуску 1,123 млн серной кислоты в год при потребности внутреннего рынка на уровне не более 150 тыс. т.

"В настоящее время половина наших мощностей недогружены как раз по причине возросшего импорта со стороны России и Беларуси", - рассказал исполнительный директор ПАО "Сумыхимпром" Владимир Волков.

Также отечественные производители считают имеющийся парк спеццистерн - 235 штук, - достаточным для перевозки 300 тыс. т серной кислоты в год, чего, по их заявлению министерству, тоже достаточно, чтобы удовлетворить потребителей.

Как писали СМИ, в августе 2017 г Минэкономразвития начало спецрасследование на тему защиты отечественного рынка от импортной серной кислоты по инициативе ГП "Восточный ГОК" и ООО "Первое химическое объединение", ПАО "Сумыхимпром" и ООО НПП "Заря". Предприятия выразили опасения по поводу возможной остановки производства своей уникальной продукции - урана, тротила, двуокиси титана, которую никто в стране больше не производит. Убытки, наносимые в год от импорта, они оценили в 110 млн грн в год.

В 2017 г ГП "Восточный ГОК" и ООО "Первое химическое объединение", ПАО "Сумыхимпром" и ООО НПП "Заря" перечислили в бюджеты разных уровней 1,3 млрд грн налогов и сборов. Они трудоустраивают на своих территориях 13 тыс. человек.