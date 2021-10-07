ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Світові ціни продовжили зростання. За рік продовольство подорожчало майже на 33%

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 жовтня 2021 15:40
Світові ціни продовжили зростання. За рік продовольство подорожчало майже на 33% Фото: ціни на продовольство у світі зросли за рік на 32,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили зростання. Цьому сприяло скорочення пропозиції і високий попит на основні продукти харчування, такі як пшениця і пальмова олія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні склав 130,0 пунктів, що на 1,2% вище, ніж у серпні, і на 32,8% вище, ніж у вересні 2020 року. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на широко продавані продовольчі товари.

Світові ціни продовжили зростання. За рік продовольство подорожчало майже на 33%

Індекс цін на зернові ФАО у вересні зріс на 2,0% у порівнянні з попереднім місяцем (при цьому світові ціни на пшеницю зросли майже на 4%) і зараз на 41% вище, ніж роком раніше - через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту.

Індекс цін на рослинну олію ФАО виріс на 1,7% за місяць і приблизно на 60% в порівнянні з вереснем 2020 року, оскільки світові ціни на пальмову олію досягли 10-річного максимуму.

Індекс цін на молочні продукти ФАО збільшився на 1,5% у порівнянні з серпнем.

Індекс цін на цукор ФАО був на 0,5% вище в порівнянні з попереднім місяцем і на 53,5% в порівнянні з роком раніше - завдяки несприятливим погодним умовам і більш високим цінам на етанол в Бразилії, найбільшому у світі експортері цукру.

Індекс цін на м'ясо ФАО у вересні практично не змінився в порівнянні з попереднім місяцем і виріс на 26,3% в річному численні.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти у серпні 2021 року порівняно з серпнем минулого року зросли 12,2%. Це вище загальної інфляції, яка становила 10,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця