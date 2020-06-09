Інфляція різко уповільнилася: Держстат оприлюднив дані за травень

Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після стрибка на початку карантину ціни більше не ростуть

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% в квітні 2020 року.

www.ukrstat.gov.ua

Продукти харчування в Україні за травень 2020 року подорожчали на 1,3%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг і взуття - знизилися на 1,4%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 2,8% (у тому числі газ подешевшав на 16,8%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,1%, охорона здоров'я - подорожчало на 0,3%, транспорт подешевшав на 2,0% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 8,6%), ціни на зв'язок знизилися на 0,1%, на відпочинок і культуру знизилися на 0,8%, освіта - без змін, ресторани і готелі - зросли на 0,3%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,8%.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців. Проведення монетарної політики НБУ спрямована на наближення темпів інфляції до середньострокової інфляційної цілі 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

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Автор: Олександр Білоус