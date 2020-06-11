НБУ прогнозує прискорення інфляції

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Темпи зростання будуть не дуже високими через падіння доходів населення

Національний банк України прогнозує прискоренні інфляції у 2020 році. Але темпи прискорення зростання споживчих цін будуть помірними.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.

"Після кількох місяців перебування на низьких позначках інфляція зростатиме помірними темпами. Але ймовірно, вона повертатиметься в цільовий діапазон (5,0% - ред.) довше, ніж прогнозувалося", - сказав він.

За його словами, споживчий та інвестиційний попит залишається досить пригніченим, хоча ділова активність починає поступово пожвавлюватися разом із послабленням карантинних заходів.

"Зокрема, у квітні вперше з 2015 року зафіксовано глибокий спад у роздрібній торгівлі - на 15% в річному вимірі. Це недвозначне свідчення значного скорочення споживчого попиту", - додав він.

За оцінками НБУ, вже проведені заходи фіскальної та монетарної політики, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, лише частково компенсують падіння споживчого попиту.

"Його відновлення буде поступовим навіть після завершення карантину", - сказав Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% у квітні 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус