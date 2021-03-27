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Як відбуваються пасажирські перевезення у "червоних зонах". Роз'яснення УЗ

Автор: Юлія Струк

ПАО "Укрзалізниця" разом з Міністерством охорони здоров'я стежать за динамікою захворюваності коронавірусом. В УЗ уточнили, як пасажирські перевезення відбуваються у "червоних зонах" станом на суботу, 27 березня.

Про це повідомляє прес-служба ПАО.

"Чернігівська область: "червона зона" з 00:00 29 березня. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються. Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде. Львівська область: висадка-посадка пасажирів не обмежена до 30.03 включно", - сказано у повідомленні.

У столиці та Київській області обмеження висадки-посадки не запроваджували.

Так само обмежень висадки-посадки немає у Сумській та Одеській областях.

"Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, висадки-посадки подовжено до 06.04 включно. Призначено 8 спецрейсів у закарпатському та буковинському напрямках", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що Рівненську та Черкаську області не переведено до "червоних зон", тому обмежень руху не застосовується.


Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Укрзалізниця" призначила вісім спецрейсів з двох областей "червоної" зони карантину, де діють посилені обмеження, - з Чернівецької та Закарпатської областей.

Як писало РБК-Україна, у ніч на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" вказує у квитках час з урахуванням переходу.

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