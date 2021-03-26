Україна переходить на літній час: УЗ змінила графік поїздів
В ніч на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" вказує у квитках час з урахуванням переходу.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"У зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 в 03:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед", - йдеться в повідомленні.
Як відзначили в прес-службі, час відправлення та прибуття поїздів УЗ у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.
В УЗ закликали українців бути уважнішими і вчасно привести у відповідність час своїх годиників.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників. Парламент 19 березня відправив на повторне друге читання відповідний законопроект про обчислення часу в Україні.
Нагадаємо, зараз діє постанова Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Згідно з документом, стрілки годинника переводяться двічі на рік - останню неділю березня і в останню неділю жовтня.