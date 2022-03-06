Що відбувається у Запоріжжі зараз. Ситуація в місті 6 березня: онлайн

00:05 Хвилинка позитиву від секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва:

5 березня

22:00 В Енергодарі все нормально. Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці. Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

21:00 Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

20:00 У Мелітополі окупанти обстріляли машину швидкої допомоги, що везла медикаменти, які рятують життя...

19:00 Тисячі мелітопольців вийшли на мирний мітинг в підтримку України. Мелітополь був, є і буде українським містом!

Ситуація в Запоріжжі на 6 березня

На сьогодні у місті все спокійно. Ворожі війська, які намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, отримують гідну відсіч.

Українські бійці надійно тримають оборону в Запорізькій області. На деяких напрямках ідуть у контратаку, задають ворогу сильних ударів та змушують відступати.

У той же час мешканців закликають не втрачати пильності та згуртовуватися.

Комендантська година у Запоріжжі

На території Запоріжжя та області комендантська година діє з 19:00 до 06:00.

Мешканців міста закликають не виходити на вулицю у цей проміжок часу та не відвідувати громадські місця.

Одразу після заходу сонця у Запоріжжі вимикають зовнішнє освітлення. Це - заплановане світломаскування, спрямоване на збереження безпеки запоріжців.

Зашторюйте вікна, вимикайте світло в будинках та навколо них. У місті має бути темно.

Як працює транспорт

Громадський транспорт у місті працює з 7:00 до 16:00.

Тролейбуси перевозитимуть пасажирів за наступними маршрутами:

№3 (пл. Запорізька - вокзал Запоріжжя-2)

№8 (пл. Запорізька - Сімферопольське шосе)

№14 (Набережна - вул. Чумаченко).

Трамваї працюють наступним чином:

№10, №12, №14, №15 працюють за звичайними маршрутами

№3 і №16 курсують з Запоріжжя Лівого та Павло-Кічкаса до вул. Базарної та у зворотному напрямку через вул. Жуковського та майдан Волі.

№8 тимчасово не обслуговується.

Маршрутні таксі, як і раніше, працюють з 7:00 до 9:00 та з 15:00 до 17:00.

У Запоріжжі є понад 400 місць, де можуть сховатись запорожці у разі військового вторгнення на територію міста. Усі вони позначені на інтерактивній карті.