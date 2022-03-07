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У Запорізькій області окупанти обстріляли авто "Укрпошти", двоє загиблих

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Запоріжжя, Понеділок 07 березня 2022 09:47
У Запорізькій області окупанти обстріляли авто "Укрпошти", двоє загиблих Фото: на Запоріжжі окупанти обстріляли авто "Укрпошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області ворог відкрив вогонь по автівці "Укрпошти". Загинули двоє співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

"Вчора колеги з "Укрпошти" спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ОДА, розбита машина з тілами загиблих співробітників "Укрпошти" залишилася стояти у полі. За словами працівників"Укрпошти" - це були військові-кадирівці.

"У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива", - вказано в повідомленні.

Керівництво Запорізької ОДА звертається до кожного громадянина міста та області.

"Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою сім’єю. Отже, просимо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора", - закликали в ОДА.

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