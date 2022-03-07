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На Запорізькій АЕС планують провокації: привезли журналістів і багато техніки

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Запорізька область, Понеділок 07 березня 2022 21:45
На Запорізькій АЕС планують провокації: привезли журналістів і багато техніки Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На Запорізьку АЕС російські окупанти привезли 14 журналістів-пропагандистів. Найближчим часом очікується, що з'являться матеріали про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта, щоб виправдати ядерний тероризм окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Повідомляється, що на території Запорізької АЕС заплановані зйомки працівників станції під дулами автоматів з розповідями про вдячність "визволителям".

І заспокійливі мантри про контроль з боку Росатому, готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України та інші фейки.

"Не вірте! Нагадаємо, що станом на 18: 00 на території ЗАЕС знаходиться близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка і не менше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції змусили погоджувати з представником окупантів", - сказано в повідомленні.

Зараз радіаційний фон на Запорізькій АЕС і у навколишніх територій в нормі, але в будь-який момент ситуація може помінятися в результаті порушення окупантами вимог ядерної та радіаційної безпеки.

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