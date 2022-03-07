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Запоріжжя зараз як велика фортеця, - в. о. мера

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Запоріжжя, Понеділок 07 березня 2022 08:46
Запоріжжя зараз як велика фортеця, - в. о. мера Фото: в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв (facebook.com/anatoliikurtiev)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі ситуація спокійна і під повним контролем, всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі, місто готове до прийому біженців, триває зміцнення оборонних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міського голови Анатолія Куртєва в ефірі на каналі "Рада".

"У нас є світло, вода, ми забезпечені всім. Люди згуртувалися. Ми зміцнюємо блокпости, зводимо фортифікаційні споруди. Лікуємо поранених. Готуємо їжу для наших військових. Записуємося в ряди тероборони... Наше місто Запоріжжя зараз - як велика фортеця", - розповів він.

Керівництво мерії висловило подяку всім городянам, які згуртувалися і роблять все, щоб ворог не зайшов до Запоріжжя.

Разом з тим фіксується подорожчання продуктів, зазначив Куртєв, проте міська влада спілкувалася з підприємцями, щоб ті не підвищували ціни на основні продукти.

"Але ми вже співпрацюємо з містами Європи та України, і деякими волонтерами для того, щоб гуманітарна допомога приходила до Запоріжжя", - додав він.

Також в.о. мера Запоріжжя підтвердив готовність міста до прийому жителів Маріуполя, яких планують евакуювати через постійні обстріли військами РФ і вкрай важку гуманітарну ситуацію.

"Ми підготували і автобуси, і вантажні машини, і гуманітарну допомогу. І вже два рази ми готувалися відправити, і приймати маріупольців в місто Запоріжжя, але бачите - ці варвари не дають нам "зеленого" коридору для того, щоб ми це все зробили", - сказав він.

Раніше, 5 березня, голова Запорізької військово-цивільної адміністрації розповів, що Запоріжжя готується до облоги.

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