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Наша армія озброюється за рахунок окупантів, - глава Миколаївської ОДА

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Україна, Миколаїв, Субота 05 березня 2022 23:28
Наша армія озброюється за рахунок окупантів, - глава Миколаївської ОДА Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА (facebook.com/vitaliy.kim.37)
Автор: Наталья Скороход

Українська армія озброюється за рахунок російських окупантів. Про це розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.

"Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Може через пару днів кораблик у нас який з'явиться або вертоліт - подивимося. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них і цією ж зброєю ми їх збиваємо", - сказав Кім.

Він також зазначив, що оптимістично налаштований, оскільки жителі області та мери міст не дадуть окупантам жодних шансів на перемогу.

Нагадаємо, що РБК-Україна стежить за ситуацією в багатьох містах України, які під прицілом у російських окупантів. Про те, як складається ситуація в Миколаївській області, можна прочитати тут.

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Миколаївська область
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