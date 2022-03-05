Наша армія озброюється за рахунок окупантів, - глава Миколаївської ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення .

"Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Може через пару днів кораблик у нас який з'явиться або вертоліт - подивимося. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них і цією ж зброєю ми їх збиваємо", - сказав Кім.

Він також зазначив, що оптимістично налаштований, оскільки жителі області та мери міст не дадуть окупантам жодних шансів на перемогу.