Наша армія озброюється за рахунок окупантів, - глава Миколаївської ОДА
Українська армія озброюється за рахунок російських окупантів. Про це розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.
"Мушу вам сказати, що з кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Може через пару днів кораблик у нас який з'явиться або вертоліт - подивимося. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них і цією ж зброєю ми їх збиваємо", - сказав Кім.
Він також зазначив, що оптимістично налаштований, оскільки жителі області та мери міст не дадуть окупантам жодних шансів на перемогу.
Нагадаємо, що РБК-Україна стежить за ситуацією в багатьох містах України, які під прицілом у російських окупантів. Про те, як складається ситуація в Миколаївській області, можна прочитати тут.
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