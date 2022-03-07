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Росія атакувала морський порт "Ольвія"

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Миколаївська область, Понеділок 07 березня 2022 13:59
Росія атакувала морський порт "Ольвія" Фото: Порт "Ольвія" (ua.news)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", розташованому на березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Міністерства інфраструктури України у Facebook.

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає", – йдеться у заяві відомства.

Мінінфраструктури також нагадало, що територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia. Інвестор узяв гавань у концесію на 35 років торік.

Із 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ до України, окупанти вчинили низку агресивних дій у Чорному морі. Зокрема, були атаковані цивільні судна під прапорами інших держав.

До слова, львівський журналіст загинув під Миколаєвом у бою з російськими військами.

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