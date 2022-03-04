Що відбувається в Харкові зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

Всі новини про те, що відбувається в Харкові та області з початку війни Росії проти України, - у попередньому онлайні РБК-Україна за посиланням.

22:00 У Харківській області за час війни з Росією від поранень внаслідок артобстрілів та бойових дій загинули 188 людей... Серед них 122 цивільні, у тому числі 5 дітей.

З 24 лютого по 4 березня, захищаючи Харків і область, загинули:

35 військових ЗСУ

14 бійців тероборони

6 нацгвардійців

4 поліцейських

4 прикордонники

2 представники ХНУПС

1 працівник СБУ

Поранені 394 людини, з яких 290 - цивільні.

20:00 Через непомірний обсяг робіт техніка підрозділів ДСНС все частіше виходить з ладу, що значно ускладнює виконання покладених на них обов’язків. Резерв запчастин та комплектуючих до рятувальної техніки наразі закінчується.

Для того, щоб рятувальники могли й надалі ефективно ліквідовувати наслідки підступних дій окупантів, Головне управління ДСНС у Харківській області звертається до громадян із проханням допомогти поповнити резерв запчастин до моделей ЗІЛ-130, ЗІЛ-131 та КАМАЗ.

Із запчастин дуже потрібні:

акумуляторні батареї (АКБ 6 СТ-90, АКБ 6 СТ-132, АКБ 6 СТ-140, АКБ 6 СТ-190);

комплектуючі системи охолодження (радіатори та комплекти патрубків);

комплектуючі системи запалення (стартери, дроти високої напруги, свічки запалення, котушки запалення, генератори та ремені до них, трамблери або комплектуючі до них, комутатори, варіатори);

комплектуючі системи подачі палива (карбюратори, бензонасоси);

гідропідсилювачі руля та насоси для них;

прокладки головки блоку циліндрів двигуна.

Крім того, харківські рятувальники потребують пожежних рукавів діаметром 51 мм та 77 мм.

У кого є змога допомогти, звертайтеся за телефоном: 067-909-80-46 (Telegram, Viber).

19:30 Мер Харкова спростував усі фейки про будь-яку капітуляцію.

"Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви, начебто мої друзі, мої працівники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години на здачу. Повірте мені - це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми - харків'яни!" - сказав Терехов у відеозверненні.

18:15 За тиждень бойових дій з РФ харків’яни ліквідували "вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн".

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за 7 днів бойових дій з Росією лише у місті ліквідували більше 500 одиниць ворожої техніки.

"Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно наносить ракетні та бомбові удари з великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Наступальний характер російських окупантів сповільнився", - повідомив Синєгубов.

18:00 Ігор Терехов не припускає думки, що Харків може опинитися в руках Росії, як це сталося у Херсоні.

"Українська армія боротиметься до кінця. Вони - наші герої. Вони борються своєю власною зброєю на власній землі. Вони не здадуться", - сказав харківський мер у інтерв'ю The Washington Post.

17:20 Мер міста Ігор Терехов у національному ефірі розповів про ситуацію в місті. Отож. Станом на вечір 4 березня:

Північна Салтівка піддається постійним обстрілам, район ХТЗ, з усіх боків ведуться обстріли, ситуація дуже тяжка.

У місті працюють усі комунальні служби.

Усі міста України, усі мери міст надсилають гуманітарну допомогу у Харків. Також значні вантажі очікуються з Польщі, Італії, Ізраїль та інших країн.

Евакуація можлива. Люди їдуть автотранспортом, місцева влада працює із Укрзалізницею, яка надає поїзди.

16:55 Харків! Повітряна тривога!

16:30 У Харкові особовий склад Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводить аварійно-рятувальні роботи у зруйнованих будівлях в наслідок обстрілу та бомбардування російськими окупантами. Рятувальники розбирають завали в яких ймовірно можуть перебувати люди.

Сапери частини гуманітарного розмінування залучені до вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів.

15:40 У Харкові шукають водіїв з особистим транспортом для доставки гуманітарної допомоги з інших регіонів України.

Власникам вантажних автомобілів та бусів, які мають бажання допомогти харків’янам, необхідно надіслати контактні дані через цей чат-бот. Заправка паливно-мастильними матеріалами здійснюватиметься за рахунок міста.

14:45 Південний вокзал у Харкові. Люди їдуть з міста, яке обстрілює і бомбардує російська армія, на евакуаційних поїздах.

14:00 Сайт Харківської ОДА тимчасово не працює. Офіційні канали облдержадміністрації та її голови у соцмережах:

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10:00 Аптеки Харкова, в яких можна розплатитися банківською картою:

Перемоги, 70;

Перемоги, 72;

Науки , 27;

Науки, 64;

Героїв Сталінграда, 23;

Харківських Дивізій , 14;

Валентинівська, 21;

Південнопроектна, 32;

Олександрівський, 87.

08:00 У ДСНС заявили, що з початку вторгнення в Харкові було вбито 39 мирних жителів, поранено 272, з них 10 дітей.

01:10 Голова Харківської ОДА Олег Синегуб повідомив, що в області затримали та передали СБУ коригувальника вогню російських окупантів.

"Під час огляду підозрілого авто, службовці виявили зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефону свідчили про контакт з "Куратором" та "Гарматою"", - розповів він.

Ситуація в Харкові на 4 березня

"Харків не здається і Харків не здасться!",- заявив мер міста Ігор Терехов у своєму відеозверненні 3 березня.

Ситуація в місті дуже напружена. Противник постійно веде обстріли з важкого озброєння і завдає ракетних ударів по житлових будинках. У багатьох відсутня електрика, а дістатися до місця евакуації неможливо через обстріли.

У місті з 18:00 до 06:00 діє комендантська година. В цей час жителям заборонено пересуватися по місту і пішки, і на власному транспорті.

За час війни Росії проти України окупанти обстріляли в Харкові будівлю ОДА, Успенський собор, університет Каразіна, Салтівське депо, танкове училище, університет Повітряних сил, адмінбудівлю облуправління Нацполіції, казарми льотного училища, інститут танкових військ на Холодній Горі, Павлове Поле.

Ворог завдає ударів по житлових будинках, лікарнях, дитячих майданчиках.

Евакуація з Харкова

Харківська ОДА та" Укрзалізниця " збільшують кількість евакуаційних поїздів з міста. У пріоритеті-жінки, діти та люди похилого віку.

Гуманітарна допомога

До Харкова фурами і вагонами надходять вода, продукти харчування, в тому числі і для дітей, теплий одяг, Непродовольчі товари, засоби гігієни, медикаменти.

"Я прийняв рішення - всі комунальні послуги для людей, які готують їжу (для жителів міста, - ред.) будуть безкоштовними", - сказав Терехов.