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Українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові. Пілот встиг катапультуватися

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Неділя 06 березня 2022 13:32
Українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові. Пілот встиг катапультуватися Фото: українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники знищили черговий штурмовик Су-25 Російської Федерації. Пілот літака встиг катапультуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Військові розпочали активні пошуки пілота штурмовика.

Агресор спрямував на Харків значну частину власного повітряного флоту. Сьогодні над містом одночасно перебувають 5-7 штурмовиків й винищувачів Російської Федерації, які періодично атакують цивільне населення.

"Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника - переважають", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Харкові 6 березня.

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