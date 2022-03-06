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Під обстріл у Харкові потрапила черга в продуктовий магазин, є поранені

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Харків, Неділя 06 березня 2022 13:34
Під обстріл у Харкові потрапила черга в продуктовий магазин, є поранені Фото: російські війська знову обстріляли Харків (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська обстріляли людей, які стояли в чергу в продуктовий магазин в селищі П'ятихатки в Харкові. Повідомляється про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як заявив директор місцевого Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, попередньо, загиблих немає. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізують.

Також повідомляється, що обстріл стався на вулиці Академіка Вальтера. Сьогодні вранці в цьому районі чули кілька вибухів.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Харкові сьогодні спробують створити гуманітарний коридор. Однак на даний момент ніяких подробиць з цього приводу немає.

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