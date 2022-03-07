Офіцери окупантів під Черніговом масово викидають документи і тікають
У Чернігівській області російські окупанти почали викидати російські паспорти та тікати. Відзначається, що знайдені також документи офіцерів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Військові повідомляють, що настав час українських єгерів і партизанів, оскільки російські окупанти почали викидати свої паспорти та розбігатися по Чернігівській області.
"Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності оперативного відрядження" північ "викидають документи та тікають у свою" непереможну" країну", - сказано в повідомленні.
Вони підкреслили, що це роблю вже офіцери та закликали єгерів і партизанів надати допомогу в затриманні злочинців.
"І це вже роблять офіцери! Настав час наших єгерів і партизанів. Ми добре всі пам'ятаємо, що Чернігівська область-край партизанської слави! Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги!" - підкреслили військові.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаївській області російські десантники втекли та залишили багато техніки.
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