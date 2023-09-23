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Повестки в почтовом ящике: что будет, если проигнорировать

Украина, Суббота 23 сентября 2023 07:00
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Повестки в почтовом ящике: что будет, если проигнорировать Фото: Мобилизация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

Во время мобилизации в Украине напоминать об обязанности явиться в ТЦК могут разными способами. В частности, нередко рассылают повестки по почте –рекомендованным письмом, или просто бросают в почтовый ящик.

Впрочем, это не надлежащий способ оповещения военнообязанных, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич. Он рассказал, что будет в случае игнорирования такого документа, если вы обнаружили его в своем почтовом ящике.

Повестки в почтовом ящике: нужно ли идти в ТЦК

Мобилизационные планы во время войны нужно выполнять, и повестки могут вбрасывать и в почтовые ящики. Но такие бумаги не считаются правильным методом оповещения, потому что человек должен лично расписаться в получении документа, говорит Антон Маринич.

"Бывает, что повестки приходят на почты по старым адресам регистрации клиентов. Тогда либо арендаторы, либо новые домовладельцы сообщают, что им пришли такие документы. Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть долг даже без повестки в отдельных случаях явиться в ТЦК", – объясняет адвокат.

Однако ответственности за неявку в ТЦК после таких повесток не наступает, и их можно проигнорировать.

С другой стороны, многое зависит от того, какое именно это письмо. Например, может приходить заказное письмо, которое нужно получить на почте лично и также расписаться в его получении.

"Если посылается письмо с описанием вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек его лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек", – говорит специалист.

Если же это обычное письмо, которое просто бросили в почтовый ящик, то нет никаких гарантий, что его получит именно тот, кому он адресован. Соответственно, и ответственность за неявку в военкоматы в таких случаях отсутствует.

Ранее адвокат рассказал РБК-Украина, могут ли передавать повестки через родственников военнообязанным и нужно ли явиться в ТЦК, если такой документ не вручали лично.

Также стало известно, откажут ли регистрировать брак или развод, при этом нет военного билета.

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