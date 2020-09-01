Як проходить 1 вересня в школах України: всі подробиці

У регіонах "червоної" зони карантину вводиться дистанційне навчання
Сьогодні в школах України починається новий навчальний рік. Однак через пандемію коронавіруса формат освітнього процесу істотно зміниться. Як в умовах карантину проходить 1 вересня, і де перший дзвоник відзначають дистанційно - детально на РБК-Україна.
1 вересня 2020 навчальний рік стартує в школах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" карантинних зон. Освітні установи будуть працювати в звичайному режимі, але з дотриманням необхідних санітарних норм. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
Від проведення традиційної лінійки в День знань Міністерство освіти України рекомендувало відмовитися, щоб уникнути масового скупчення людей.
Формат святкування має відповідати епідемічним заходам безпеки (соціальна дистанція, наявність масок). У МОН також запропонували тему першого уроку про правила безпеки в умовах пандемії коронавіруса.
Дозволяється використання захисних масок не тільки промислового виробництва, а й самостійного.
У школах заборонено формат "шведського столу" в їдальнях, можливий сендвічний тип харчування. Обов'язкове дотримання соціальної дистанції, розміщення за столами не більше 4-х осіб.
Організація транспорту для перевезення школярів - з дотриманням санітарних норм, кількість пасажирів обмежується числом місць для сидіння.
У разі виявлення коронавірусу хоча б у одного учня, весь клас відправляється на самоізоляцію.
У регіонах з високим рівнем захворюваності СOVID-19 робота установ освіти заборонена.
Навчальний процес в школах "червоної" зони організовується в дистанційному режимі як мінімум на 14 днів, до моменту перегляду карантинного зонування.
Державна комісія з ТЕБ та НС з 31 серпня до 14 вересня встановила "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки:
Таким чином, 1 вересня в вищевказаних містах і районах школи не відкриють двері для учнів.
Незважаючи на акції протесту в Чернівцях з приводу жорстких карантинних обмежень, в міськраді підтвердили, що освітні заклади працюватимуть дистанційно до 14 вересня.
Школярам Івано-Франківська продовжили літні канікули до 11 вересня. Місто увійшло до "червоної" зони за рівнем захворюваності, але місцева влада прийняла рішення оголосити двотижневі канікули замість організації навчального процесу в онлайн-форматі.
У Калуші Івано-Франківської області також відклали старт навчального року. Після присвоєння місту "червоного" епідеміологічного рівня мер Ігор Матвійчук заявив, що з 1 вересня школи не почнуть роботу в дистанційному режимі. Канікули вирішено продовжити ще на два тижні, частково за рахунок зимових канікул.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська закликав людей виходити на мирні протести через посилення карантину, а міськрада має намір оскаржити встановлення "червоної" зони карантину в суді.
Також раніше повідомлялося, що в Міносвіти хочуть спростити процедуру організації дистанційного і змішаного навчання в школах.