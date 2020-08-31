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У Міносвіти хочуть змінити процес дистанційного навчання

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 13:59
У Міносвіти хочуть змінити процес дистанційного навчання
Фото: Сергій Шкарлет (gorod.cn.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство освіти і науки підготувало новий проект про дистанційне навчання. У МОН очікують, що він буде узгоджений урядом найближчим часом.

Про це на брифінгу повідомив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, проект положення вже пройшов громадське обговорення і готовий до прийняття Кабінетом міністрів.

"З урахуванням можливості встановлення в окремих регіонах "червоного рівня" епідеміологічної небезпеки, МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання. Я сподіваюся, що найближчим часом він буде узгоджений Кабміном", - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що проектом передбачається спрощення процедури організації дистанційного навчання, унормована реалізація змішаного навчання, а також враховані особливості такого навчання під час карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що в "червоній зоні" карантину процес навчання буде проходити дистанційно.

Нагадаємо, в Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації, за якими на карантин можуть відправити весь клас в разі, якщо коронавірус підтвердять хоча б у одного учня.

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