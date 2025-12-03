На программу PURL выделили еще 1 млрд долларов: Украину усилят ракетами для Patriot

Помощь от 5 стран

"Пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через программу PURL", - рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Позже он уточнил, что Германия обязалась выделить на программу PURL 200 млн евро.

При этом, по словам Сибиги, Норвегия объявила, что предоставит на PURL 500 млн долларов. Таким образом, Норвегия стала самым большим донором программы - ранее она уже выделила 350 млн долларов.

Ракеты для Patriot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что Польша выделит на PURL 100 млн долларов.

"Один миллион долларов за каждый сантиметр польских путей, взорванных российскими диверсантами", - подчеркнул он.

Такие средства должны быть направлены на закупку ракет для систем Patriot, которые защищают украинские города и критически важную инфраструктуру.

К слову, ранее стало известно о том, что Канада выделила взнос в размере 200 млн долларов на программу PURL, а Нидерланды - 250 млн евро.