На програму PURL виділили ще 1 млрд доларів: Україну посилять ракетами для Patriot

Допомога від 5 країн

"П'ять країн підтвердили виділення 1 млрд доларів додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL", - розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Пізніше він уточнив, що Німеччина зобов'язалася виділити на програму PURL 200 млн євро.

При цьому, за словами Сибіги, Норвегія оголосила, що надасть на PURL 500 млн доларів. Таким чином, Норвегія стала найбільшим донором програми - раніше вона вже виділила 350 млн доларів.

Ракети для Patriot

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що Польща виділить на PURL 100 млн доларів.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польських шляхів, підірваних російськими диверсантами", - наголосив він.

Такі кошти мають бути спрямовані на закупівлю ракет для систем Patriot, які захищають українські міста та критично важливу інфраструктуру.

До слова, раніше стало відомо про те, що Канада виділила внесок у розмірі 200 млн доларів на програму PURL, а Нідерланди - 250 млн євро.