Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньги

07:30 14.03.2026 Сб
4 мин
Получить до 15 тысяч смогут еще больше предпринимателей, поэтому проверить список КВЭДов лучше уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Получить деньги на энергонезависимость ФОПы могут "в несколько кликов" (фото иллюстративное: Getty Images)

Программу энергоподдержки ФОПов в Украине существенно обновили. Перечень КВЭДов - расширили, а сроки подачи заявок для бизнеса - продлили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: Программы и выплаты: в Украине запустили единую платформу энергоподдержки для людей и бизнеса

Главное:

  • Времени стало больше: срок приема заявок продлили, поэтому предприниматели получили дополнительную "фору".
  • Новые возможности: список видов деятельности, которые дают право на выплаты, расширили новыми КВЭДами.
  • Простые правила: подать заявку на участие в программе можно онлайн - "в несколько кликов".
  • Денежный вопрос: размер выплаты зависит от количества официально трудоустроенных лиц.
  • Целевое направление: полученные деньги можно потратить как на покупку оборудования, так и на оплату счетов за свет.

Сколько средств уже получил бизнес

Недавно Кабинет министров Украины принял проект постановления, который предусматривает существенное обновление программы "Энергоподдержка ФОП" - одноразовой денежной помощи для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса.

В Минэкономики отметили, что эти изменения направлены на поддержку предпринимателей, которые обеспечивают население базовыми товарами и услугами в условиях регулярных перебоев с электроснабжением.

Уточняется, что по состоянию на 12 марта по программе "Энергоподдержка ФОП" уже было выплачено:

  • 380 млн гривен;
  • для 38 тысяч предпринимателей.

Правительство обновило программу "Энергоподдержка ФОП" (инфографика: me.gov.ua)

Как изменился срок приема заявок

Одно из ключевых изменений в программе - продление сроков подачи заявлений.

Речь о том, что период подачи заявлений на получение помощи будет продлен на два месяца - до 31 мая 2026 года (тогда как ранее предельным сроком было 31 марта 2026 года).

В Минэкономики объяснили, что это позволит привлечь к программе более широкий круг предпринимателей, которые нуждаются в инвестициях в оборудование для автономного энергообеспечения.

Как расширилась программа поддержки

Другое важное изменение - расширение перечня КВЭДов (направлений работы бизнеса).

"В программу добавлены новые общественно и социально значимые виды экономической деятельности", - объяснили в Минэкономики.

Теперь получить помощь в рамках программы смогут также предприниматели, чей основной КВЭД соответствует разным категориям приведенным ниже.

Пищевое производство:

  • переработка молока и производство молочных продуктов (10.51);
  • производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий (10.82).

Водоснабжение - забор, очистка и поставка воды (36.00).

Специализированная розничная торговля:

  • железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями (47.52);
  • спортивным инвентарем (47.64);
  • цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них (47.76).

Образование - вспомогательная деятельность в сфере образования (85.60).

Какие сферы деятельности охватывает программа в целом (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

Чем важны введенные изменения

В Минэкономики объяснили, что реализация введенных в программе изменений позволит малому и среднему бизнесу:

  • обеспечить непрерывность своей работы;
  • сохранить рабочие места;
  • уменьшить финансовые потери от простоев и порчи продукции.

"Поддержка бизнеса в условиях энергетической нестабильности является залогом стабильных поступлений в бюджет и обеспечения населения критически важными услугами", - подчеркнули в ведомстве.

Кто именно и как может подать заявку

В целом принять участие в программе энергоподдержки могут ФОПы, которые соответствуют следующим критериям:

  • являются физическими лицами - предпринимателями 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения (зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года);
  • имеют как минимум одного наемного работника;
  • не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
  • осуществляют деятельность в социально важных сферах.

Подать заявление на участие в программе (чтобы получить помощь) можно онлайн - через единую платформу энергоподдержки, или же сразу напрямую через портал "Дія".

Подать заявку на участие в программе можно онлайн (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

От чего зависит размер поддержки

В Минэкономики сообщили, что цель программы - поддержать малый бизнес, который предоставляет населению критически важные товары и услуги в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных военными действиями.

При этом размер помощи зависит от количества наемных работников.

Так, предприниматели могут получить от 7 500 до 15 000 гривен.

Как определяется размер помощи ФОПам (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

На что можно потратить полученные средства

Программа "Энергоподдержка ФОП" - это государственная инициатива по предоставлению единовременной денежной помощи физическим лицам-предпринимателям для приобретения оборудования автономного энергообеспечения.

В целом же потратить полученные средства ФОПы могут на:

  • генераторы;
  • горючее;
  • аккумуляторы;
  • солнечные панели;
  • оплату электроэнергии;
  • установку и ремонт оборудования.

На что можно потратить деньги (инфографика: energy.kmu.gov.ua)

В завершение в министерстве напомнили, что эта программа реализуется в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.

"Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мероприятий составляет более 1,3 млрд гривен", - подытожили в Минэкономики.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине упростили процедуру установки солнечных электростанций на зданиях.

Тем временем генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко посоветовал бизнесу, как уменьшить отключения света.

Читайте также, как безопасно использовать генератор и хранить топливо.

