Программу энергоподдержки ФОПов расширили: до какого числа податься, чтобы не потерять деньги

Программу энергоподдержки ФОПов в Украине существенно обновили. Перечень КВЭДов - расширили, а сроки подачи заявок для бизнеса - продлили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
Недавно Кабинет министров Украины принял проект постановления, который предусматривает существенное обновление программы "Энергоподдержка ФОП" - одноразовой денежной помощи для обеспечения энергонезависимости малого бизнеса.
В Минэкономики отметили, что эти изменения направлены на поддержку предпринимателей, которые обеспечивают население базовыми товарами и услугами в условиях регулярных перебоев с электроснабжением.
Уточняется, что по состоянию на 12 марта по программе "Энергоподдержка ФОП" уже было выплачено:
Одно из ключевых изменений в программе - продление сроков подачи заявлений.
Речь о том, что период подачи заявлений на получение помощи будет продлен на два месяца - до 31 мая 2026 года (тогда как ранее предельным сроком было 31 марта 2026 года).
В Минэкономики объяснили, что это позволит привлечь к программе более широкий круг предпринимателей, которые нуждаются в инвестициях в оборудование для автономного энергообеспечения.
Другое важное изменение - расширение перечня КВЭДов (направлений работы бизнеса).
"В программу добавлены новые общественно и социально значимые виды экономической деятельности", - объяснили в Минэкономики.
Теперь получить помощь в рамках программы смогут также предприниматели, чей основной КВЭД соответствует разным категориям приведенным ниже.
Пищевое производство:
Водоснабжение - забор, очистка и поставка воды (36.00).
Специализированная розничная торговля:
Образование - вспомогательная деятельность в сфере образования (85.60).
В Минэкономики объяснили, что реализация введенных в программе изменений позволит малому и среднему бизнесу:
"Поддержка бизнеса в условиях энергетической нестабильности является залогом стабильных поступлений в бюджет и обеспечения населения критически важными услугами", - подчеркнули в ведомстве.
В целом принять участие в программе энергоподдержки могут ФОПы, которые соответствуют следующим критериям:
Подать заявление на участие в программе (чтобы получить помощь) можно онлайн - через единую платформу энергоподдержки, или же сразу напрямую через портал "Дія".
В Минэкономики сообщили, что цель программы - поддержать малый бизнес, который предоставляет населению критически важные товары и услуги в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных военными действиями.
При этом размер помощи зависит от количества наемных работников.
Так, предприниматели могут получить от 7 500 до 15 000 гривен.
Программа "Энергоподдержка ФОП" - это государственная инициатива по предоставлению единовременной денежной помощи физическим лицам-предпринимателям для приобретения оборудования автономного энергообеспечения.
В целом же потратить полученные средства ФОПы могут на:
В завершение в министерстве напомнили, что эта программа реализуется в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год.
"Ориентировочный объем финансирования предусмотренных новых мероприятий составляет более 1,3 млрд гривен", - подытожили в Минэкономики.
