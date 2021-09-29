Програму з МВФ хочуть розширити та продовжити, - заступник голови НБУ

За його словами, пока важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі", - заявив Гелетій.

Питання, як пояснив він, буде ще обговорюватися упродовж роботи місії, яка розпочалася у режимі онлайн минулого тижня.

"Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження та збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів та фінансових організацій", - додав він.