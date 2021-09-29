Программу с МВФ хотят расширить и продлить, - замглавы НБУ

По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий.

"Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продлена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре", - заявил Гелетий.

Вопрос, как обяснил он, будет еще обсуждаться в течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе.

"Мы понимаем, что для нас крайне важным является продление и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций", - добавил он.