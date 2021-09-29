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Програму з МВФ хочуть розширити та продовжити, - заступник голови НБУ

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Київ, Середа 29 вересня 2021 08:43
Програму з МВФ хочуть розширити та продовжити, - заступник голови НБУ Фото: заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Анастасія Рокитна

Українська сторона веде переговори про з Міжнародним валютним фондом про розширення та продовження програми на 6-9 місяців. Мова про об'єднання траншів поки не йде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

За його словами, пока важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі", - заявив Гелетій.

Питання, як пояснив він, буде ще обговорюватися упродовж роботи місії, яка розпочалася у режимі онлайн минулого тижня.

"Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження та збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів та фінансових організацій", - додав він.

Нагадаємо, голова НБУ сподівається на продовження програми з МВФ на 6-9 місяців.

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