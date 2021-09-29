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Программу с МВФ хотят расширить и продлить, - замглавы НБУ

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Киев, Среда 29 сентября 2021 08:43
Программу с МВФ хотят расширить и продлить, - замглавы НБУ Фото: заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев. Речь об объединении траншей пока не идет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий.

"Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продлена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре", - заявил Гелетий.

Вопрос, как обяснил он, будет еще обсуждаться в течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе.

"Мы понимаем, что для нас крайне важным является продление и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций", - добавил он.

Напомним, глава НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев.

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