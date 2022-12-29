На программы поддержки агропроизводителей в 2023 году выделено 1,5 млрд долларов, - Шмыгаль

В 2023 году правительственная поддержка аграриев продолжится и ее объем составит около 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщил премьер-министр во время совещания с Минагрополитики, Минфином и Минэкономики, в 2023 году правительство планирует продолжить поддержку сельхозпроизводителей - как из государственного бюджета, так и с помощью договоренностей с партнерами на почти 1,5 млрд долларов по разным направлениям помощи аграриям.

Глава правительства отметил, что в этом году государство распространило кредитные программы поддержки и на аграриев.

Так, в рамках программы "5-7-9" выдано 36,9 млрд гривен агрокредитов. В частности, 25,7 млрд гривен было привлечено для проведения посевной, из них 24 млрд гривен - под государственные портфельные гарантии. Кроме того, выдано 1,65 млрд гривен поддержки для 30 тысяч малых фермеров. Благодаря этому в 2022 году собрали уже более 65 млн тонн урожая", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства обратил внимание на начатую программу єРобота, которая предусматривает предоставление грантов на развитие садов и теплиц.

"Уже согласованы аграрные гранты на сумму 370 млн гривен", - отметил премьер.