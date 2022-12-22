Украина существенно увеличила аграрный экспорт

За 18 дней декабря из Украины экспортировано 3,6 млн. тонн агропродукции и ее переработки. Это на 800 тыс. тонн больше, чем за первую половину ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

По данным пресс-службы, лидером, как и в последние месяцы подряд, остается кукуруза, ее отгружено 1,6 млн тонн. Это почти в два раза больше, чем за 15 дней ноября. Тоннаж поставок пшеницы по сравнению с первыми двумя неделями ноября фактически не изменился и составил 815 тыс. тонн.

Третью позицию по отправкам за первую половину декабря занимает уже традиционно подсолнечное масло с грузом в 303 тыс. тонн. Это на 4 тыс. тонн меньше, чем было в середине ноября.

Общая картина объема агропродукции, которая уже пересекла границу Украины в процентах за 18 дней декабря, такова: 43,30% занимает кукуруза, 22,71% - пшеница, 8,44% - подсолнечного масла, соевые бобы - 6,63%, 6 ,48% – рапса, 6,41% – семена подсолнечника, 4,07% – шроты, ячмень – 2,73%, соевое масло – 0,28%.

Вывоз с/х продукции в разрезе его транспортировки за первую половину декабря таков: портами (морскими и речными) отправлено 2,5 млн тонн, по железной дороге - 706,6 тыс. тонн, автомобилем - 357,9 тыс. тонн, паромом - 25 тыс. .тонн.

Всего за 9,5 месяцев после начала полномасштабной войны из Украины отгружено 35,8 млн тонн, из них - 13,9 млн тонн кукурузы и 7,8 млн тонн пшеницы.