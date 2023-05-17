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Программа "єВідновлення": украинцам назвали решение, если жилье в "Дії" не отображается

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Среда 17 мая 2023 16:46
Программа "єВідновлення": украинцам назвали решение, если жилье в "Дії" не отображается Иллюстративное фото: украинцам объяснили, что делать, если они не могут получить компенсации за разрушенное жилье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Некоторые украинцы не могут подать заявку на выплаты до 200 тысяч гривен компенсаций через программу "єВідновлення". Их жилье не отображается в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

В ведомстве отметили, что если жилье не отображается в “Дії”, то заявку на компенсации подать нельзя. Есть два способа, которые могут решить возникшую проблему.

Первый способ - необходимо обратиться обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашей общине. Он внесет данные в реестр. При отсутствии в реестре или архивах направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности.

Второй способ - если право на недвижимое имущество возникло до 2013 года, подать заявление на его государственную регистрацию можно в "Дії". Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

О документах, которые необходимо собрать, можете узнать по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что уже более пяти тысяч украинцев, жилье которых было повреждено из-за войны, подали заявку на получение компенсации в рамках программы "єВідновлення".

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