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"єВідновлення". Зарегистрировано более 5000 заявок, в разработке новая компенсация

Новина українською →
Украина, Пятница 12 мая 2023 15:19
"єВідновлення". Зарегистрировано более 5000 заявок, в разработке новая компенсация Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Уже более пяти тысяч украинцев, жилье которых было повреждено из-за войны, подали заявку на получение компенсации в рамках программы "єВідновлення". Сейчас же в правительстве планируют запустить дополнительные выплаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства должны получить украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

"По состоянию на сегодняшнее утро по этой программе уже 5 575 принятых заявок", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сейчас правительство работает над решением о предоставлении компенсаций семьям, сделавшим ремонт своими силами. Премьер сообщил, что соответствующая задача по этому вопросу уже поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления Александру Кубракову.

" Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Работаем над деталями этого проекта", - сообщил премьер-министр Украины.

Напомним, мы сообщали, что некоторые банки предлагают получить кэшбек на выделенные средства при оформлении карты.

Как подать заявление, какие критерии, где открыть карту и прочее - читайте по ссылке.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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