Программа "еВідновлення" расширяется: украинцы смогут получить до 2 млн гривен компенсации

"Внутренне перемещенные лица, кто потерял жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства - до 2 млн грн на одного человека или семью", - пояснила премьер.

По ее словам, на старте программа будет доступна для внутренне переселенных лиц, имеющих статус УБД и людей с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через "Дію", а впоследствии - в ЦПАУ или у нотариусов.

"Программа заработает через два месяца после опубликования постановления", - отметила премьер.

Обновлено в 15:40.

Стоит отметить, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба также заявил, что сегодня на заседании правительства дали старт выплатам за жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

"Запускаем отдельный инструмент для ВПЛ, чьи дома остались на ВОТ. Человек сможет получить жилищный сертификат (ваучер) до 2 млн грн на покупку нового жилья или как первый взнос по ипотеке", - сказал он.

По его словам, уже сейчас для первых выплат Украина имеет 180 млн долларов от международных партнеров, что является ресурсом на примерно 3 700 семей.

Параллельно, по данным Кулебы, формируются дополнительные финансовые инструменты, чтобы увеличить количество сертификатов и охватить больше семей.

Кулеба также сообщил, что введена новая услуга - восстановление на собственном участке.

"632 семьи получили первый транш выплат для восстановления дома на собственном земельном участке на сумму 775 млн гривен", - сказал он.

Более того, по его словам, вчера было запущено дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и на территориях возможных боевых действиях.

"Это важный шаг, ведь дает возможность людям, которые не могут физически обеспечить доступ к своим жилищам, пройти оценку дистанционно", - сказал он.