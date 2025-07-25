Не упусти срок: в ТЦК напомнили о важной процедуре до 31 июля

Кто должен стать на учет

На учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В ТЦК отмечают, что постановка на учет не является призывом на военную службу, а лишь позволяет:

определить имеющийся человеческий потенциал;

установить уровень образования;

изучить личные качества граждан.

Как стать на учет

Пройти процедуру можно двумя путями:

через электронный кабинет призывника - с электронной идентификацией и внесением персональных данных (порядок определяет Кабинет Министров).

лично в ТЦК - нужно прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и подать пакет документов.

В случае пропуска определенного периода, стать на учет можно будет только после личного обращения в ТЦК.

Кто не подлежит учету

Постановке на военный учет не подлежат граждане, которые:

отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;

к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Какие документы нужны

При постановке на военный учет призывники должны подать:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной общины (информация о месте жительства);

свидетельство о рождении;

идентификационный код (РНОКПП);

документ об образовании;

справку с места учебы или работы (при наличии);

справку о ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

четыре фото 35 × 45 мм (без головного убора).

Куда обращаться за консультацией

В случае возникновения вопросов относительно процедуры учета, можно обратиться в ТЦК и СП Черниговской области или позвонить на горячую линию: