Не упусти срок: в ТЦК напомнили о важной процедуре до 31 июля

До 31 июля 2025 года на учет должны стать все граждане мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет. Процедура не означает автоматического призыва в армию, однако является обязательной и проводится с целью фиксации человеческого потенциала страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Черниговского ТЦК и СП в Facebook.
На учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет. Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В ТЦК отмечают, что постановка на учет не является призывом на военную службу, а лишь позволяет:
Пройти процедуру можно двумя путями:
В случае пропуска определенного периода, стать на учет можно будет только после личного обращения в ТЦК.
Постановке на военный учет не подлежат граждане, которые:
При постановке на военный учет призывники должны подать:
В случае возникновения вопросов относительно процедуры учета, можно обратиться в ТЦК и СП Черниговской области или позвонить на горячую линию:
Ранее мы писали о том, что во время военного положения в Украине каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Это необходимо для проверки данных и уточнения учета в случае необходимости. В случае нарушения - будет наказание.
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