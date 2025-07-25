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Не проґав термін: у ТЦК нагадали про важливу процедуру до 31 липня

Кому треба стати на облік до 31 липня (фото: facebook com OOTCKSP)
Автор: Василина Копитко

До 31 липня 2025 року на облік мають стати всі громадяни чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років. Процедура не означає автоматичного призову до війська, однак є обов’язковою і проводиться з метою фіксації людського потенціалу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівського ТЦК та СП у Facebook.

Хто має стати на облік

На облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У ТЦК наголошують, що взяття на облік не є призовом на військову службу, а лише дає змогу:

  • визначити наявний людський потенціал;
  • встановити рівень освіти;
  • вивчити особисті якості громадян.

Як стати на облік

Пройти процедуру можна двома шляхами:

  • через електронний кабінет призовника - з електронною ідентифікацією та внесенням персональних даних (порядок визначає Кабінет Міністрів).
  • особисто у ТЦК - потрібно прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та подати пакет документів.

У разі пропуску визначеного періоду, стати на облік можна буде лише після особистого звернення до ТЦК.

Хто не підлягає обліку

Взяттю на військовий облік не підлягають громадяни, які:

  • відбувають покарання в установах виконання покарань;
  • до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Які документи потрібні

Під час взяття на військовий облік призовники мають подати:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади (інформація про місце проживання);
  • свідоцтво про народження;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • документ про освіту;
  • довідку з місця навчання або роботи (за наявності);
  • довідку про ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
  • чотири фото 35 × 45 мм (без головного убору).

Куди звертатися за консультацією

У разі виникнення питань щодо процедури обліку, можна звернутися до ТЦК та СП Чернігівської області або зателефонувати на гарячу лінію:

  • +38 (0462) 2-31-007;
  • +38 (096) 852-05-82;
  • 0800 502 982.

Раніше ми писали про те, що під час воєнного стану в Україні кожен військовозобов’язаний повинен мати при собі військово-обліковий документ. Це необхідно для перевірки даних та уточнення обліку в разі потреби. У разі порушення - буде покарання.

Читайте також про те, які документи перевіряють на блокпостах під час дії воєнного стану.

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