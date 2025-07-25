Не проґав термін: у ТЦК нагадали про важливу процедуру до 31 липня

До 31 липня 2025 року на облік мають стати всі громадяни чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років. Процедура не означає автоматичного призову до війська, однак є обов’язковою і проводиться з метою фіксації людського потенціалу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Чернігівського ТЦК та СП у Facebook.
На облік беруться громадяни України чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У ТЦК наголошують, що взяття на облік не є призовом на військову службу, а лише дає змогу:
Пройти процедуру можна двома шляхами:
У разі пропуску визначеного періоду, стати на облік можна буде лише після особистого звернення до ТЦК.
Взяттю на військовий облік не підлягають громадяни, які:
Під час взяття на військовий облік призовники мають подати:
У разі виникнення питань щодо процедури обліку, можна звернутися до ТЦК та СП Чернігівської області або зателефонувати на гарячу лінію:
Раніше ми писали про те, що під час воєнного стану в Україні кожен військовозобов’язаний повинен мати при собі військово-обліковий документ. Це необхідно для перевірки даних та уточнення обліку в разі потреби. У разі порушення - буде покарання.
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