Какие документы проверяют на блокпостах: юрист раскрыла важную деталь

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине на блокпостах у водителей могут проверять документы. Часто нужно иметь с собой еще некоторые документы, кроме паспорта – бумажного ного или в "Дии".

О том, какие документы чаще всего проверяют на блокпостах во время войны, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

При каких условиях раньше останавливали на блокпостах

До 2021 года даже отдельного основания для остановки на блокпосту не было, отмечает Елена Воронкова.

Законом Украины "О полиции", в частности, статьей 35 предусмотрено, что основаниями для остановки транспортного средства являются такие ситуации:

если водитель нарушил Правила дорожного движения;

если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения;

если авто находится в розыске;

если надо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

если надо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или в качестве свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита;

если есть информация, свидетельствующая о том, что водитель или пассажир авто самовольно покинули место для содержания военнопленных.

"И никоим образом тогда не была предусмотрена остановка транспортного средства на блокпосте", – отмечает собеседница.

Какие документы проверяют на блокпостах сейчас

Постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" предусмотрено дополнительное основание для остановки на блокпосту.

Уполномоченные лица имеют право "останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда", цитирует Воронкова законодательство.

"Поэтому если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять", – говорит адвокат.

По ее словам, на блокпосту имеют право требовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетный документы.

"Также могут проверить страхование гражданской ответственности водителя, как владельца транспортного средства. Сейчас чуть ли не наибольшим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации", – обращает внимание Елена Воронкова.