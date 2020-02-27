Профспілка Приватбанку просить закрити на карантин співробітницю з підозрою на коронавірус

Профспілка працівників центрального офісу Приватбанку звернувся до губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренко, голові облради Святославу Олійнику і меру Дніпра Борису Філатову з проханням вжити заходів для забезпечення безпеки співробітників і недопущення поширення коронавіруса. Про це йдеться у зверненні профспілки до чиновників, передає Delo.ua.

За інформацією профспілки, керівник напрямку "Управління змінами" Цзен Ні, громадянка КНР, 31 січня 2020 року перебувала у відпустці в Китаї в зоні, яка межує з місцем спалаху коронавіруса COVID-19 і при цьому 24 лютого Цзен Не з'явилася на робочому місці в Дніпрі за адресою Набережна Перемоги, 30 — в будівлі, де працює більше тисячі людей.

"Оскільки чинне керівництво банку не проінформувало працівників про небезпеку, а на запити профспілки має стійку звичку не відповідати, враховуючи занепокоєння колективу, особливо після смерті від пневмонії нашої колеги А. Литвиненко — просимо прийняти термінові заходи по ізоляції Цзен Ні та проходження карантину. Також просимо правоохоронні органи провести перевірку та притягнути до відповідальності осіб, які не прийняли належних заходів для запобігання епідемії вірусу", - йдеться у повідомлені.

Як писало РБК-Украина, результати тестів двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус в Чернівецькій області оприлюднять сьогодні, 27 лютого.

Також РБК-Україна писало, що 28 лютого Моз оприлюднить результати тестів на коронавірус, взятих у персоналу медичного центру "Нові Санжари", де знаходяться в обсервації евакуйовані з Китаю.