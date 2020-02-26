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У Чернівцях госпіталізували другу людину з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 16:48
У Чернівцях госпіталізували другу людину з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (stan.kz)

Протягом тижня пацієнтів перевірять на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували вже другу людину з підозрою на коронавірус. Про це під час брифінгу заявила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, другий пацієнт був госпіталізований з пневмонією в медустанову ввечері 25 лютого.

"Якщо говорити про обстеження, то тільки сьогодні будуть результати, спрямовані в центральну київську лабораторію. Експрес-тести на грип у них негативні. Пацієнти протягом тижня будуть обстежені на наявність коронавірусу", - повідомила Поліщук.

При цьому в Чернівецькій ОДА зазначили, що на даний момент на Буковині не зафіксували жодного випадку коронавірусу.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували жінку, яка приїхала з Італії. Її перевіряють на наявність нового коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Україні першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області. У цих регіонах проживає найбільша кількість людей, які працюють в Італії.

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