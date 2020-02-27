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У МОЗ розповіли, коли будуть відомі результати тестів персоналу "Нових Санжар"

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 10:53
У МОЗ розповіли, коли будуть відомі результати тестів персоналу "Нових Санжар"
Фото: обсервація у Нових Санжарах facebook.com zoryana chernenko)

Результати тестів евакуйованих з Китаю були негативними

Результати тестування на коронавірус персоналу медичного центру "Нові Санжари", де перебувають в обсервації евакуйовані з Уханя, стануть відомі вже 28 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, у МОЗ нагадали, що перші результати тестів евакуйованих були негативними. Вже у п'ятницю, 28 лютого, стануть відомі результати тестів персоналу.

"Вчора стали відомі перші результати тестування людей в обсервації у Нових Санжарах на новий коронавірус. Результати усіх 48 тестів - негативні. Результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, стануть відомі в п’ятницю", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в РНБО оголосили результати 89 тестів на коронавірус, взятих в евакуйованих з Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари". Наступний збір біологічного матеріалу в евакуйованих відбудеться 1 березня.

Також у середу, 26 лютого, радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов оголосив результати 48 тестів на коронавірус, взятих в евакуйованих з Китаю в Нових Санжарах. Результати тестів - негативні.

Крім того, вчора перший заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що в евакуйованих громадян з Китаю у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури.

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