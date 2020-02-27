Профсоюз ПриватБанка просит закрыть на карантин сотрудницу с подозрением на коронавирус

Профсоюз сотрудников центрального офиса ПриватБанка обратился к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, главе облсовета Святославу Олейнику и мэру Днепра Борису Филатову с просьбой принять меры для обеспечения безопасности сотрудников и недопущения распространения коронавируса. Об этом говорится в обращении профсоюза к чиновникам, передает Delo.ua.

По информации профсоюза, руководитель направления "Управление изменениями" Цзен Ни, гражданка КНР, 31 января 2020 года находилась в отпуске в Китае в зоне, которая граничит с местом вспышки коронавируса COVID-19 и при этом 24 февраля Цзен Ни появилась на рабочем месте в Днепре по адресу Набережная Победы, 30 — в здании, где работает больше тысячи человек.

"Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после смерти от пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко — просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина. Также просим правоохранительные органы провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса", - говорится в обращении.

Как писало РБК-Украина, результаты тестов двух госпитализированных с подозрением на коронавирус в Черновицкой области обнародуют сегодня, 27 февраля.

Также РБК-Украина писало, что 28 февраля Минздрав обнародует результаты тестов на коронавирус, взятых у персонала медицинского центра "Новые Санжары", где находятся в обсервации эвакуированные из Китая.