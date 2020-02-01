Профіцит платіжного балансу України у 2019 році зріс удвічі

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На кінцевий результат суттєво вплинула виплата "Газпромом" 2,9 млрд доларів боргу

Зведений платіжний баланс України у 2019 році сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів, що більш ніж у два рази більше, ніж у 2018 році - 2,9 млрд доларів. Про це йдеться в огляді платіжного балансу Національного банку України.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів. Без урахування 2,9 млрд доларів компенсації, отриманої НАК "Нафтогаз України" від ПАТ "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року, дефіцит поточного рахунку становив 4,0 млрд доларів (2,6% від ВВП) порівняно з 4,4 млрд доларів (3,3% від ВВП) у 2018 році.

У 2019 році темпи зростання експорту товарів та послуг становили 7,2% (у 2018 році - 9,8%), імпорту - 7,1% (у 2018 році - 12,8%).

Основним чинником зростання експорту став приріст експорту продовольчих товарів на 19,0% (у 2018 році - на 4,8%) за рахунок високого експорту зернових (зріс на 33,1%). Натомість значно скоротився експорт чорних та кольорових металів - на 12,3% (у 2018 році зріс на 15,3%).

Імпорт зростав за рахунок неенергетичного імпорту на 11,8% (у 2018 році - на 13,3%), в основному завдяки імпорту машинобудування (на 21,0%). Водночас енергетичний імпорт зменшився на 7,6% (у 2018 році зріс на 14,2%).

Приплив капіталу за фінансовим рахунком (чисті запозичення) у 2019 році становив 7,0 млрд доларів (у 2018 році - 7,2 млрд доларів). Чистий приплив за операціями приватного сектору становив 3,0 млрд доларів (у 2018 році - 4,3 млрд доларів). Чистий приплив за операціями державного сектору становив 4,0 млрд доларів (у 2018 році - 2,9 млрд доларів) і переважно зумовлювався активною участю нерезидентів на ринку ОВДП, чиста купівля яких становила 4,4 млрд доларів.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2019 році оцінено в 2,5 млрд доларів (у 2018 році - 2,4 млрд доларів).

Відзначимо, аналітики прогнозують, що збереження негативного сальдо платіжного балансу рано чи пізно почне тиснути на курс національної валюти України.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".