Україна зберігає профіцит платіжного балансу завдяки припливу капіталу

Фото: гривня і долар (прес-служба НБУ)

Позитивне сальдо зберігається завдяки надходженням коштів з-за кордону

У серпні 2019 року надходження за фінансовим рахунком покрили дефіцит поточного рахунку і у результаті платіжний баланс було зведено з профіцитом (0,1 млрд доларів). Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (вересень 2019 року).

За даними НБУ, у серпні від’ємне сальдо поточного рахунку залишилося майже на рівні попередніх місяців (0,5 млрд доларів) через сталий дефіцит торгівлі товарами.

Водночас, за фінансовим рахунком зберігався приплив капіталу, який однак зменшився (до 0,6 млрд доларів) за рахунок державного сектору. "Попит нерезидентів на гривневі ОВДП у серпні тимчасово послабився на тлі більш обережного їх ставлення до фінансових інструментів країн, ринки яких розвиваються. Натомість приплив капіталу забезпечувався приватним сектором за рахунок інвестиційних та боргових залучень реального сектору", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, за результатами січня-серпня дефіцит поточного рахунку (1,8 млрд доларів) був дещо меншим порівняно з відповідним періодом минулого року (2 млрд доларів) завдяки більшому профіциту рахунку первинних доходів та торгівлі послугами.

Нагадаємо, Національний банк пов'язує збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в 2019 році з появою нових фундаментальних факторів. За даними НБУ, насамперед на валютний ринок впливає стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг. Інший новий фундаментальний фактор - це рекордне зростання врожайності зернових в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів.