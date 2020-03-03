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У СН пропонують розділити посади міністрів економіки та сільського господарства

Новини » Політика     03.03.2020 - 10:59
У СН пропонують розділити посади міністрів економіки та сільського господарства
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції запевняють, що у Кабміні точно відбудуться кадрові зміни

У фракції "Слуга народу" вважають необхідним відокремити посади міністра економічного розвитку та міністра сільського господарства. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, через об'єднання страждає певна галузь, адже зараз у керівника міністерства немає часу займатися цим напрямком.

"Питання не в персоналіях, а в цілому в роботі та в підході. Тому що міністр економіки та міністр сільського господарства... не можуть бути об’єднані ці міністерства. Адже руки не добираються в нього, а є ще й сільське господарство. Тобто, буде очевидно страждати якась галузь від того, що у керівника немає часу займатись цим напрямком. Тому ми будемо обговорювати багато питань. Перше - це розділення, кадрові зміни", - сказав парламентар і додав, що кадрові зміни точно відбудуться.

Нагадаємо, глава СН Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, під час позачергового засідання Верховної ради народні депутати планують призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості.

На засідання фракції "Слуга народу" запрошені Рябошапка і Ситник У "Слузі народу" розповіли, яких оновлень очікують в уряді 
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСлуга народаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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