Профилактика вредителей в июле: как ухаживать за садом и огородом

Тля

Тля - один из самых распространенных вредителей, который высасывает сок из молодых побегов и листьев, ослабляя растение.

Чтобы не допустить ее появления, следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений, ведь они способствуют активному росту сочных побегов - любимого лакомства тли. Регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев и молодые побеги - именно там насекомые прячутся в начале заражения.

Для борьбы используют мыльный раствор, настои чеснока или табака. В случае серьезного поражения помогут биопрепараты вроде "Фитоверма". Также способствует защите привлечение естественных врагов - например, божьих коровок.

Тля (фото: Pixabay)

Щитовка

Щитовка имеет прочный щиток, под которым скрывается взрослая особь, высасывающая сок из листьев и стеблей.

Чтобы предотвратить ее появление, необходимо регулярно протирать листья растений влажной тряпкой и убирать пыль, ведь щитовка поселяется преимущественно на слабых, неухоженных растениях. Не держите растения в сухом воздухе - щитовки любят жару и сухость.

В случае заражения их снимают вручную смоченным в спирте ватным диском, а затем обрабатывают инсектицидом. Эффективными являются средства "Актелик" или масляные препараты, блокирующие дыхание вредителя. Важно изолировать зараженное растение на время лечения, чтобы предотвратить заражение других.

Щитовка (фото: Википедия)

Паутинный клещ

Паутинный клещ размножается в условиях сухого воздуха и высокой температуры, повреждает листья, покрывая их паутинкой.

Профилактика - лучшее оружие: регулярно опрыскивайте растения водой, особенно снизу, поддерживайте влажность воздуха в помещении. Следует избегать скопления растений, потому что это создает идеальные условия для клеща.

При первых признаках поражения используйте настои лука или чеснока. Для более эффективной борьбы опрыскивают акарицидами, такими как "Фитоверм" или "Биотлин". После обработки обязательно проветрите помещение и повторите процедуру через 7-10 дней.

Паутинный клещ (фото: Википедия)

Белокрылка

Белокрылка летает вокруг растений при прикосновении, а ее личинки высасывают сок и оставляют липкий налет.

Чтобы не допустить ее размножения, важно проветривать помещение, избегать чрезмерной влаги в почве и размещать растения не слишком плотно. Желтые клейкие ловушки - эффективное средство как для профилактики, так и для отлова взрослых насекомых.

В случае заражения применяют опрыскивание настоем чеснока или мыльным раствором. При надобности используют инсектициды - например, "Актара" или "Конфидор". Регулярное проветривание и уборка подоконников поможет избежать повторного заражения.

Белокрылка (фото: Википедия)

Трипсы

Трипсы - это крошечные насекомые, оставляющие серебристые или темные полосы на листьях.

Профилактика заключается в поддержании высокой влажности воздуха и частом осмотре растений, особенно в период тепла и засухи. Также не стоит держать зараженные растения рядом с новыми - лучше на несколько недель изолировать новоприобретенные цветы.

При появлении вредителя применяют мыльные опрыскивания или настой ромашки. Хорошо работает комплексный подход: сочетание обработки и поддержания здоровой среды.

Трипсы (фото: Википедия)