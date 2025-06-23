Это лучше любой химической обработки: 8 растений, которые отпугивают насекомых

Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, совсем не обязательно применять химические средства. Иногда достаточно посадить в саду или на подоконнике несколько особых растений.

Мята

Мята отпугивает не только комаров, но и тлю с муравьями. Она любит прохладную почву и полутень, при этом не переносит засуху, но растет довольно легко.

Если выращиваете мяту в горшке, не сажайте рядом другие растения - они могут мешать ее развитию. К тому же горшок должен быть достаточно широким, чтобы корни хорошо развивались.

Календула

Календула - незаменимый союзник в борьбе с вредителями в саду благодаря своим фитонцидам и эфирным маслам. Она эффективно отпугивает тлю, колорадского жука, нематод, клещей и других насекомых.

Яркие оранжевые или желтые цветы календулы не только украшают участок, но и защищают соседние растения. Это универсальное растение для здорового и красивого сада.

Календула (фото: Pixabay)

Лемонграсс

Лемонграсс - одно из самых известных растений, отпугивающих комаров. Его сильный лимонный аромат обеспечивает органическое вещество цитронеллол.

Это тропическое растение чувствительно к температурам ниже +8°C, поэтому в саду его выращивать сложно. Однако лемонграсс прекрасно растет в горшках, а его эфирное масло можно использовать в диффузорах.

Лаванда

Лаванда привлекает полезных насекомых - пчел, шмелей, бабочек, но при этом отпугивает комаров, мух и тлю. Она хорошо растет как в горшке, так и в открытом грунте, предпочитая солнечные места и хорошо дренированную, даже каменистую почву.

Лаванда (фото: Pixabay)

Базилик

Базилик - ароматическое растение из семейства мятных, известное своими репеллентными свойствами против комаров. Самым эффективным считают лимонный базилик.

Это однолетник, который требует богатой, влажной и хорошо дренированной почвы. Его можно выращивать как на солнечном месте в открытом грунте, так и в горшках.

Пеларгония (герань)

Пеларгония часто украшает балконы и клумбы, требуя много солнца и регулярного полива. Она цветет с весны до первых заморозков, радует яркими цветами и отпугивает насекомых.

Пеларгония (фото: Википедия)

Розмарин

Розмарин - это ароматный кустарник с синими цветами, который отпугивает комаров и одновременно привлекает пчел и бабочек. Несмотря на средиземноморское происхождение, он очень вынослив и легко приспосабливается к различным почвам.

Розмарин хорошо растет и в саду, и в горшках на солнечной стороне. Важно избегать застоя воды в почве, чтобы растение не погибло.

Лимонный тимьян

Лимонный тимьян - еще одно растение с приятным лимонным ароматом, которое естественно отпугивает насекомых. Он не только отпугивает комаров, но и мух, а иногда даже слизней.

Это растение любит солнце и каменистые, хорошо дренированные почвы и достаточно устойчиво к засухе. Если выращиваете его в горшке, следите, чтобы земля не пересыхала.