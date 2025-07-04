Профілактика шкідників в липні: як доглядати за садом і городом

Попелиця

Попелиця - один із найпоширеніших шкідників, що висмоктує сік із молодих пагонів і листя, послаблюючи рослину.

Щоб не допустити її появи, слід уникати надмірного внесення азотних добрив, адже вони сприяють активному росту соковитих пагонів - улюблених ласощів попелиці. Регулярно оглядайте нижню сторону листків і молоді пагони - саме там комахи ховаються на початку зараження.

Для боротьби використовують мильний розчин, настої часнику або тютюну. У разі серйозного ураження допоможуть біопрепарати на кшталт "Фітоверм". Також сприяє захисту залучення природних ворогів - наприклад, сонечок.

Попелиця (фото: Pixabay)

Щитівка

Щитівка має міцний щиток, під яким ховається доросла особина, що висмоктує сік із листя і стебел.

Щоб запобігти її появі, необхідно регулярно протирати листя рослин вологою ганчіркою та прибирати пил, адже щитівка оселяється переважно на слабких, недоглянутих рослинах. Не тримайте рослини в сухому повітрі - щитівки люблять спеку і сухість.

У разі зараження їх знімають вручну змоченим у спирті ватним диском, а потім обробляють інсектицидом. Ефективними є засоби "Актелік" або олійні препарати, що блокують дихання шкідника. Важливо ізолювати заражену рослину на час лікування, щоб запобігти зараженню інших.

Щитівка (фото: Вікіпедія)

Павутинний кліщ

Павутинний кліщ розмножується в умовах сухого повітря та високої температури, пошкоджує листя, покриваючи його павутинкою.

Профілактика - найкраща зброя: регулярно обприскуйте рослини водою, особливо знизу, підтримуйте вологість повітря у приміщенні. Варто уникати скупчення рослин, бо це створює ідеальні умови для кліща.

При перших ознаках ураження використовуйте настої цибулі або часнику. Для ефективнішої боротьби обприскують акарицидами, такими як "Фітоверм" або "Біотлін". Після обробки обов’язково провітріть приміщення та повторіть процедуру через 7-10 днів.

Павутинний кліщ (фото: Вікіпедія)

Білокрилка

Білокрилка літає навколо рослин при дотику, а її личинки висмоктують сік і залишають липкий наліт.

Щоб не допустити її розмноження, важливо провітрювати приміщення, уникати надмірної вологи в ґрунті та розміщувати рослини не надто щільно. Жовті клейкі пастки - ефективний засіб як для профілактики, так і для відлову дорослих комах.

У разі зараження застосовують обприскування настоєм часнику або мильним розчином. При потребі використовують інсектициди - наприклад, "Актара" або "Конфідор". Регулярне провітрювання і прибирання підвіконь допоможе уникнути повторного зараження.

Білокрилка (фото: Вікіпедія)

Трипси

Трипси - це крихітні комахи, що залишають сріблясті або темні смуги на листі.

Профілактика полягає у підтримці високої вологості повітря та частому огляді рослин, особливо в період тепла і посухи. Також не варто тримати заражені рослини поряд з новими - краще на кілька тижнів ізолювати новопридбані квіти.

При появі шкідника застосовують мильні обприскування або настій ромашки. Добре працює комплексний підхід: поєднання обробки та підтримки здорового середовища.

Трипси (фото: Вікіпедія)