АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf .

Как указано в ответе на запрос издания, еще с 6 февраля 2025 года Комитет проводит проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны национальных производителей лекарств.

В фокусе проверки - популярные лекарственные средства, которые реализуются в больших объемах через аптечные сети. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования цен и выявлению возможных признаков завышения производителями стоимости для конечных потребителей.

"В рамках исследования осуществляется анализ ценообразования национальными производителями на лекарственные средства, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и реализуются в наибольших объемах в аптечном сегменте. Сейчас исследование продолжается. В случае выявления при проведении указанного исследования признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях субъектов хозяйствования на разных звеньях реализации лекарственных средств, комитет будет принимать соответствующие меры в пределах полномочий", - добавляют в комитете.