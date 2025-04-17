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АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

Четверг 17 апреля 2025 16:25
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АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей Фото: АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

Как указано в ответе на запрос издания, еще с 6 февраля 2025 года Комитет проводит проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны национальных производителей лекарств.

В фокусе проверки - популярные лекарственные средства, которые реализуются в больших объемах через аптечные сети. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования цен и выявлению возможных признаков завышения производителями стоимости для конечных потребителей.

"В рамках исследования осуществляется анализ ценообразования национальными производителями на лекарственные средства, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и реализуются в наибольших объемах в аптечном сегменте. Сейчас исследование продолжается. В случае выявления при проведении указанного исследования признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях субъектов хозяйствования на разных звеньях реализации лекарственных средств, комитет будет принимать соответствующие меры в пределах полномочий", - добавляют в комитете.

АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

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Антимонопольный комитет Украины аптеки
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