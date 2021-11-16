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Проїзд по 20 гривень. Коли транспорт Києва перейде на новий тариф

Автор: Дмитро Левицький

Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає. Ціна одної поїздки зросте до 20 гривень вже з початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Коли почне діяти новий тариф - нові ціни у столичному громадському транспорті буде встановлено з 1 січня 2022 року.

Скільки доведеться платити за проїзд:

  • 20 гривень - у разі придбання разового квитка;
  • 12 гривень - у разі використання картки киянина;
  • 14,20 гривень - у разі придбання місячного проїзного;
  • 15 гривень - у разі купівлі 50 поїздок на електронний квиток.

Водночас зберігаються пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Для них наразі є можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривень.

Зазначимо, на сьогодні разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень.

Нагадаємо, про можливе підвищення тарифів на проїзд в Києві попереджали ще наприкінці жовтня. Тоді столична влада заявляла, що Київ підніме тариф слідом за іншими містами.

Як писало РБК-Україна, підвищити вартість проїзду в громадському транспорті також вирішила влада Львова.

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