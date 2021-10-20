Київ підніме ціни на проїзд у громадському транспорті, слідом за іншими містами

Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва піднімуться. Міська влада вже розпочала процедуру, комунальні перевізники мають запропонувати нові обґрунтовані тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, ціни на проїзд піднімуть, щоб зберегти стабільну роботу комунальних перевізників. Нинішня ситуація в умовах підвищення тарифів на енергоносії може паралізувати роботу транспортних підприємств.

"Саме тому ми змушені почати процедуру щодо підвищення тарифу. Зараз ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", - зазначив він.

Він підкреслив, що влітку подорожчав проїзд в Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах. А також пояснив, що неможливо збільшити дотації на громадський транспорт в умовах, коли треба забезпечити низький тариф на опалення в Києві.

У той же час всі пільги продовжать діяти на транспорті.