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Ціни на проїзд у Львові планують підвищити: названі тарифи

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Львів, Четвер 11 листопада 2021 14:16
Ціни на проїзд у Львові планують підвищити: названі тарифи Фото: ціни на проїзд у Львові планують підвищити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові міська рада висунула на громадське обговорення проект щодо підвищення вартості проїзду та проїзних абонементів у громадському транспорті міста. Так, йдеться введення про єдиного електронного квитка вартістю 10 грн з можливістю пересадки на 40 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Зокрема, зміну тарифів на проїзд пов’язують із переходом усього громадського транспорту на автоматизовану систему оплати проїзду.

Таким чином, у разі запровадження єдиного електронного квитка на весь громадський транспорт, пасажири зможуть, наприклад пересідати з трамвая на автобус або навпаки упродовж 40 хвилин, а також використовувати різні види абонементів.

Ціни на проїзд у громадському транспорті Львова можуть встановити на рівні:

  • разовий електронний квиток із можливістю пересадки впродовж 40 хвилин - 10 грн;
  • разовий паперовий квиток, придбаний у водія, без можливості пересадки - 15 грн;

Разом з тим штраф за невалідовану поїздку складатиме 200 грн.

Також одне місце багажу може вартувати 10 грн (мова йде валізи чи коробки 60х40х20 см, довгомірні предмети понад 150 см).

Вартість абонементів на проїзд пропонується встановити на наступному рівні:

  • на 30 днів - 420 грн;
  • на 90 днів - 1200 грн;
  • на 180 днів - 2200 грн;
  • на 365 днів - 3650 грн;
  • студентський абонемент на 30 днів за карткою "ЛеоКарт" - 210 грн;
  • студентський абонемент на 180 днів - 1100 грн.

Крім того, туристичні абонементи можуть коштувати:

  • на 1 день - 35 грн;
  • на 2 дні - 60 грн;
  • на 3 дні - 80 грн;
  • на 7 днів - 200 грн.

При цьому пропонується безкоштовний проїзд для школярів за пільговою карткою на 60 поїздок на місяць. Однак лише під час навчального року, на літні канікули ціна за проїзд становитиме 10 грн.

Пенсіонери можуть отримати картку "ЛеоКарт", яка передбачає 60 безкоштовних поїздок на місяць.

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